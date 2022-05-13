В Челябинске два водителя пойдут под суд за смертельное ДТП на перекрестке

Пассажирка авто скончалась в больнице

Прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ и пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). На скамье подсудимых — водители, устроившие ДТП на перекрестке улиц Хохрякова и Чоппа 11 ноября прошлого года. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, автомобиль «Рено» совершал разворот и не предоставил преимущество встречно движущемуся «Мерседесу». После столкновения от автомобиля «Рено» отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину, находившуюся на остановке. 62-летняя пассажирка «Рено» от полученных травм скончалась в больнице.

«Водитель „Рено“ вину не признал, считает виновником водителя „Мерседеса“. Второй участник ДТП, который в момент аварии был пьян, вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Сын погибшей заявил гражданский иск к водителю „Мерседаса“ на 1 млн рублей, к водителю „Рено“ — на 500 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Оба обвиняемых находятся в СИЗО. Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.