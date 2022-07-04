В Челябинске два школьника на велосипедах пострадали в ДТП

Один мальчик попал под колеса автобуса, второго иномарка сбила на пешеходном переходе

В Челябинске накануне произошло два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние велосипедисты. В обоих случаях школьники получили телесные повреждения, сообщили в понедельник, 4 июля, в Госавтоинспекции.

«В 16:20 по адресу Уфимские Каменные Карьеры, 12 14-летний мальчик, управляя велосипедом, двигаясь по тротуару, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом „ЛиАЗ“, подъезжавшим к остановке», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Второе ДТП произошло в 17:05 в районе дома 104 по улице Героев Танкограда.

«Водитель, мужчина 1941 года рождения, управляя автомобилем „Киа-Спектра“, совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, переезжающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Оба несовершеннолетних получили травмы, назначено амбулаторное лечение.