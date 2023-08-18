В Челябинске два парня на электросамокате сбили 11-летнего мальчика и уехали

Пострадавший получил травмы

В Челябинске двое молодых людей ехали на одном самокате по тротуару. Возле дома № 135 на улице Братьев Кашириных они сбили 11-летнего мальчика, сообщили в городской ГИБДД. Ситуацию прокомментировали в команде Уполномоченного по правам ребенка в регионе.

После наезда на ребенка, водитель самоката уехал. Потерпевший получил травмы. В полиции зарегистрировали заявление, сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя электросамоката.

«В такой ситуации у родителей пострадавшего ребенка есть право потребовать возмещение морального и материального вреда здоровью пострадавшего ребенка от владельца самоката вне зависимости от виновности или невиновности управляющих самокатами подростков», — отметил начальник отдела обеспечения деятельности Уполномоченного по правам ребенка в регионе Игорь Майоров.

Напомним, В Магнитогорске водитель грузовика сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Школьнику понадобилась медпомощь.