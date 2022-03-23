Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении двоих челябинцев. Они пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы обвиняемые осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им организаций. Лицензии на услуги у обвиняемых не было.

«В результате незаконной банковской деятельности мужчины извлекли доход в сумме свыше 8,7 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») передано в Калининский райсуд Челябинска.