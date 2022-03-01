В Челябинске два человека пострадали в результате ДТП

Водителей автомобилей с травмами увезли в больницу

В Челябинске на улице Линейной столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. В результате ДТП оба водителя получили травмы, сообщили 1 марта в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла утром 28 февраля около дома № 51а. 33-летний водитель за рулем автомобиля «Шкода», выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

«В результате ДТП травмы получили оба водителя автомобилей»,— уточнили в ведомстве.

Челябинцев на машине скорой помощи отвезли в одну из городских больниц для осмотра и оказания необходимой помощи.

Всего за день в Челябинске произошло 42 ДТП и выявлено 312 нарушений правил дорожного движения.