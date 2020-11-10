В Челябинске два человека пострадали в ДТП с иномарками

Травмы получили водитель и пассажир.

Послушать 00:00

В Челябинске вечером 9 ноября столкнулись два легковых авто. ДТП произошло напротив дома 36 по улице Доватора.

«В 17:30 водитель автомобиля „Форд“ при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем „Ниссан“, водитель — мужчина 1988 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате происшествия травмы получили 62-летний водитель «Форда» и пассажир — 63-летняя женщина, им рекомендовано амбулаторное лечение.