В Челябинске два человека попали под колеса трамвая

Состояние пострадавших уточняется

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Сегодня, 20 января, на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской велосипедист и еще один пешеход попали по колеса трамвая. Инцидент попал на камеры наблюдения «Интерсвязи».



На кадрах видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу через трамвайные пути. Через мгновение трамвай буквально сносит велосипедиста. По предварительным данным, пострадавший спешился.



Под колеса попадает и женщина. На месте работала бригада скорой помощи. ИА «Первое областное» уточняет детали о состоянии пострадавших.



По уточненным данным, пострадал несовершеннолетний велосипедист. Прокуратура проводит проверку.