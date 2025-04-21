В Челябинске два человека погибли на пожаре в многоэтажке

Из опасной зоны эвакуировали 10 жильцов

Ночью 21 апреля в челябинском микрорайоне Чурилово в одной из многоэтажек на улице Эльтонской загорелась квартира на пятом этаже. Жертвами пожара стали находившиеся в помещении мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв, спасатели обнаружили горение вещей на площади 30 квадратных метров. Пока одни ликвидировали возгорание, другие выводили из опасной зоны жильцов соседних квартир: одного эвакуировали при помощи автолестницы, еще двоих — по маршевым лестницам с использованием спаскомплектов. Семеро вышли самостоятельно.

«При тушении на балконе обнаружены погибшие мужчина и женщина. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания»,— уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работали 12 человек с привлечением трех спецмашин.

Ранее на пожаре в частном доме в поселке Катав-Ивановского района погибли четверо детей. Еще одному удалось спастись.