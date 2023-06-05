В Челябинске два человека госпитализированы после ДТП на Северо-Западе

Дорогу не поделили три иномарки

Утром 5 июня на улице Братьев Кашириных в Челябинске столкнулись три автомобиля. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась двоим пассажирам, в сопровождении скорой помощи они доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба городской автоинспекции.

По данным ГИББД, недалеко от пересечения Братьев Кашириных с улицей Салавата Юлаева «Киа» совершила столкновение с «Лэнд Ровером», который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Инфинити».

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирам внедорожника и корейской легковушки.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.