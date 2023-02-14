В Челябинске доцента кафедры УралГУФКа обвинили в получении взятки

По версии следствия, Татьяна Глебко получила от студентов более 80 тысяч рублей

Следственные органы предъявили обвинение доценту кафедры УралГУФКа Татьяны Глебко. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в течение 2019—2020 годов преподаватель получила от студентов более 80 тысяч рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в СУ СКР по региону.

Татьяна Глебко тренирует мужскую сборную УралГУФКа по волейболу, которая ежегодно занимает призовые места на чемпионате города и области, соревнованиях студенческой волейбольной ассоциации. Автор порядка 55 научных публикаций.