В Челябинске домохозяйка перевела мошенникам 6,5 млн рублей

Потерпевшая пыталась заработать на инвестициях

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В Челябинске 41-летняя домохозяйка за два месяца отдала мошенникам 6,5 миллиона рублей. Женщина была уверена, что вкладывает деньги в акции на бирже, сообщили в ГУ МВД по региону.

Потерпевшая увидела в интернете предложение о заработке и оставила заявку на обратный звонок. По телефону менеджер убедил женщину зарегистрироваться на торговой площадке и перевести 30 тысяч рублей на личный счет. В кабинете площадки потерпевшая увидела эту сумму, поэтому поверила и решила открыть сделку.

«Женщина вносила различные суммы, перечислив мошенникам в общей сложности около 6,5 млн рублей. После этого челябинка написала своему куратору, что хочет вывести денежные средства, в связи с чем все сделки были закрыты, но получить обратно деньги у потерпевшей не получилось», — рассказали в региональном полицейском главке.

Аналогичным образом мошенники обманули пенсионера из Челябинска. Он «вложил» 1,3 млн рублей. Также пострадала жительница Миасса — она потеряла 2 млн рублей.

Только с начала года жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам более 700 миллионов рублей, и ежедневно эта сумма неуклонно растет. Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

