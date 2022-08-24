В Челябинске домашняя собака напала на девочку

Школьница погладила пса, и животное рассвирепело

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Во дворе дома № 4б по улице Болейко собака напала на девочку, вцепившись зубами в ногу. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Регион 74».

На кадрах видно, как девочка подходит к псу и гладит его по голове. Вдруг собака вонзает зубы в ногу пострадавшей и с силой треплет ее в пасти. Хозяйка животного пытается оттащить разозлившегося питомца. Школьница отбегает от собаки и падает на асфальт.

Пока неизвестно о характере травм ребенка.

Как ранее сообщал наш сайт, в Коркино мать покусанной собаками школьницы требует от городской администрации компенсацию морального вреда. Ущерб женщина оценила в два миллиона рублей.