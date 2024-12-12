В Челябинске для бывшего росгвардейца запросили срок в колонии за смертельный наезд на школьницу

В момент ДТП подсудимый был пьян

Сегодня, 12 декабря, в Курчатовском районном суде Челябинска состоялись прения сторон по делу о гибели 14-летней школьницы под колесами Ford, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

На скамье подсудимых — бывший сотрудник Росгвардии (на момент ДТП действующий), 26-летний Иван Зелев.

6 июня на Свердловском тракте 14-летняя девочка переходила дорогу вместе с подругой, и в какой-то момент на своем Ford пьяный водитель сбил потерпевшую, вторая школьница успела отскочить. Пьяный силовик 6 июня гнал за рулем авто со скоростью 122 км/час. Девочка от удара пролетела около 60 метров.

После аварии полицейские сразу же задержали росгвардейца, предъявили ему обвинение и отправили в СИЗО. Из органов он был уволен.

Сегодня гособвинитель запросил для Зелева 7,5 года колонии общего режима. Адвокат просит суд об условном лишении свободы.

Суд примет решение уже сегодня.