В Челябинске «диванного эксперта» отправили в колонию за экстремистские призывы

Мужчину, который на весь интернет «исповедовал» проукраинскую идеологию, задержали сотрудники УФСБ

Советский районный суд Челябинска огласил приговор 45-летнему местному жителю, уличенному в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вышли на «диванного экстремиста» сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

«Было установлено, что, являясь сторонником проукраинской идеологии, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, осужденный разместил в открытом доступе в интернете информационные материалы, в которых содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

Следственным органом УФСБ в отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а также запретил в течение полутора лет заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Приговор в законную силу не вступил.