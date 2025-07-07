Диспетчера наказали за падение ребенка в яму с кипятком в Челябинске

Пострадавший мальчик получил ожоги 35% тела

Курчатовский районный суд Челябинска огласил приговор диспетчеру компании «УСТЭК-Челябинск», по вине которого 11‑летний ребенок упал в яму с кипятком, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый умышленно проигнорировал многократные сообщения граждан об аварийной ситуации на тепловых сетях и не дал поручение подчиненным ему работникам оградить опасный участок. В результате 11‑летний мальчик во время прогулки в вечернее время провалился в яму с горячей водой», — рассказывают в пресс-службе.

Напомним, несчастный случай произошел 17 ноября 2024 года у дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Ребенок получил ожоги 35% тела.

Диспетчеру назначили два года лишения свободы условно и штраф в размере 100 тысяч рублей.