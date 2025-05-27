В Челябинске директору строительной компании вынесли приговор за коррупции

Речь идет о махинациях при строительстве дома на Сулимова

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор директору ООО ПККЦ «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко. Его признали виновным в посредничестве при передаче взятки (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что Алексеенко передал взятку в размере более 3,2 млн рублей депутату Челябинской городской Думы.

Взятка предназначалась за содействие в получении разрешения на строительство жилого дома на улице Сулимова, 51А. Преступление совершалось в период с апреля 2018 по июль 2020 года.

«Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование велось УФСБ России по Челябинской области. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком и штрафу в размере 3,2 млн рублей», — сообщили в прокуратуре региона.

Ранее в Челябинске вынесли приговор вице-мэру Владимиру Слободскому по делу о превышении полномочий при строительстве этого дома.