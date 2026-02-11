В Челябинске директору колледжа грозит штраф за тараканов в общежитии

Прокуратура выявила в здании антисанитарию

В Челябинске директора колледжа привлекли к административной ответственности после проверки жалоб студентов на тараканов в общежитии, сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами Роспотребнадзора после сообщений студентов об антисанитарии выехали в общежитие, расположенное на Троицком тракте, с проверкой. Она показала, что на кухне нет вытяжки, а по комнатам бегают тараканы. При этом сотрудники общежития сообщили, что проводили дезинсекцию.

На директора колледжа составили протокол о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Все выявленные нарушения ему поручили устранить.