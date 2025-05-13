В Челябинске директора дорожного предприятия осудили за дачу взятки

Речь идет о коррупции при строительстве трассы М-5

Советский районный суд вынес приговор директору Уральского филиала АО «ДЭП № 33» Георгию Голембиовскому, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Он приговорен к двум годам колонии строгого режима и штрафу семь миллионов рублей за дачу взятки в 700 тысяч рублей должностному лицу Ростехнадзора.

«Взятка была дана за беспрепятственную проверку и положительное заключение по объекту строительства на трассе М-5 „Урал“», — уточнили в надзорном ведомстве.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.