Советский районный суд вынес приговор директору Уральского филиала АО «ДЭП № 33» Георгию Голембиовскому, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Он приговорен к двум годам колонии строгого режима и штрафу семь миллионов рублей за дачу взятки в 700 тысяч рублей должностному лицу Ростехнадзора.
«Взятка была дана за беспрепятственную проверку и положительное заключение по объекту строительства на трассе М-5 „Урал“», — уточнили в надзорном ведомстве.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.