В Челябинске директора ООО «Водоканалсистемы» подозревают еще в одном эпизоде мошенничества на миллион рублей

Павел Ефимов находится в СИЗО

В Челябинской области возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении руководителя ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, Павел Ефимов в период с 1 января прошлого года до 1 мая 2023 года по предварительному сговору с сотрудником МУП «ПОВВ» похитил миллион рублей, предъявив к оплате документы по фактически не выполненным аварийным работам сетей водоснабжения.

«Преступление выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Ранее Павла Ефимова обвинили в хищении 3,8 млн рублей по аналогичной схеме. По решению суда он заключен под стражу до 4 ноября.