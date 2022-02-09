В Челябинске директора Горсада задержали при получении взятки

Администрация города окажет всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании дела

Сегодня, 9 февраля, в Челябинске в момент получения взятки от представителя коммерческой организации задержали директора Горсада Пушкина Игоря Клеина. Факт задержания Первому областному информагентству подтвердили в управлении культуры администрации города.

«У нас сейчас работают сотрудники МВД. Не могу ничего пока прокомментировать, сами узнали из СМИ. Факт подтверждаем. Администрация города окажет всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании данного дела», — сообщила глава управления Элеонора Халикова.

В администрации Горсада от комментариев отказались.

В СК не располагают информацией о задержании Клеина и возбуждении уголовного дела.

В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству уточнили, что директора Горсада задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Материалы переданы в Следственный комитет.



UPD: В отношении Игоря Клеина возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в период 2017-2021 годов директор городского сада имени Александра Пушкина получил взятку в сумме более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство, сообщает СУ СКР по Челябинской области.