В Челябинске директора фирмы осудили за мошенничество при реконструкции Центрального стадиона

Алину Ибрагимову приговорили к условному сроку

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор экс-директору ООО «Русэнергострой» Алине Ибрагимовой. Ее признали виновной в покушении на мошенничество, сообщает УФСБ по региону.

Установлено, что Ибрагимова предоставила на оплату акты фактически не выполненных работ по реконструкции футбольного поля и теплового пункта обогрева стадиона «Центральный» на сумму более 19 миллионов рублей.

Эти деньги выделили из федерального и областного бюджетов при реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни».

«Суд приговорил виновную к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Как ранее сообщал наш сайт, КСП региона проверила расходование средств при реконструкции стадиона «Центральный».