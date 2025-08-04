В Челябинске директор стройфирмы обвиняется в мошенничестве на 3 млн рублей и отмывании денег

На предпринимателя возбуждено шесть уголовных дел

В Челябинской области завершено расследование шести уголовных дел в отношении директора строительной фирмы «МадернДом». Он обвиняется в мошенничестве почти на 3 миллиона рублей и отмывании денег, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемый заключил несколько договоров на строительство и отделку индивидуальных жилых домов в Еткульском, Сосновском и Красноармейском районах, однако принятые на себя обязательства не исполнил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, направив их на строительство других объектов.

«Указанным способом похитил у шести потерпевших свыше 2,7 миллиона. Часть украденной суммы, 450 тысяч рублей, предприниматель легализовал через знакомого — по фиктивному договору он перевел ему деньги со счета своей организации, а впоследствии получил их обратно наличными», — говорится в сообщении.

Преступления выявлены сотрудниками полиции, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовным делам.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого стоимостью 7,5 миллиона рублей наложен арест.