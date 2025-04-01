В Челябинске директор школы по хоккею пойдет под суд по делу о взятке

Уголовное дело было раскрыто сотрудниками УФСБ по региону

В Челябинске окончено расследование уголовного дела директора спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Павла Макарова, сообщили в СУ СКР по региону.

«По данным следствия, 21 мая 2024 года обвиняемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации», — рассказали в ведомстве.

Впоследствии Макаров продал клюшки и распорядился вырученными деньгами по своему усмотрению. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд после утверждения обвинительного заключения.

Кадры задержания Павла Макарова смотрите в нашем телеграм-канале.