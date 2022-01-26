В Челябинске директор образовательной организации пойдет под суд за травму ребенка на занятии

12-летний школьник шел по канатной дороге, упал и сломал позвоночник

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «Опыт и молодость». Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая оказывала услуги для несовершеннолетних, которые включали в себя упражнения на игровом оборудовании. Оно не соответствовало требованиям безопасности.

В августе 2020 года 12-летний школьник шел по канатной дороге и упал на спину с высоты почти полутора метров. Врачи зафиксировали компрессионный перелом позвоночника. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»).

Расследование уголовного дела окончено и передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.