В Челябинске директор МУП задержан по подозрению во взятке через 8 дней после назначения

В правоохранительных органах полагают, что он получил деньги по заранее оговоренной схеме

5 июля сотрудники правоохранительных органов задержали директора челябинского МУП «Коммет» Илью Зарипова. Мужчина подозревается в получении взятки в 100 тысяч рублей. Информацию о задержании Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.



«Мы готовы оказывать следствию всю возможную поддержку в деле Зарипова», — заявили в пресс-службе мэрии.

Илья Зарипов был назначен руководить «Комметом» только 28 июня, то есть был задержан уже на восьмой день работы. В УФСБ и СУ СКР по Челябинской области информацию о возбужденном уголовном деле не комментируют.

Источники Первого областного информагентства в правоохранительных органах предполагают, что столь короткий срок от назначения до получения взятки объясняется тем, что Зарипов, зная о будущей должности, заранее договорился с взяткодателем. Также уточняется, что 100 тысяч рублей он получил в своем офисе в Металлургическом районе Челябинска от замдиректора ООО «Энергостроймонтаж» Анатолия Ревенко.

По данным из открытых источников, «Энергостроймонтаж» с 2018 года занимается обслуживанием электрических сетей в Металлургическом районе.