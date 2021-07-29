В Челябинске директор фирмы пойдет под суд за неуплату налогов на 52 млн рублей

Женщина создала фиктивный документооборот

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении директора фирмы ООО ЦКО «Офис-контроль». Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность руководителя фирмы, создала фиктивный документооборот и уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 52 млн рублей.

«В отношении директора было возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 2 статьи 199 УК РФ („Уклонение от уплаты налогов особо крупном размере“)», — рассказали в прокуратуре.

Расследование дела окончено. Материалы переданы в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу.