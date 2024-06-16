В Челябинске дикая косуля застряла в заборе детского сада

Животное спасли и выпустили в лес

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На днях сотрудникам Росгвардии поступил сигнал «тревога» из детского сада, расположенного на улице Черкасской в Челябинске. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили застрявшую в заборе дикую косулю, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Не дожидаясь приезда специалистов, правоохранители разогнули металлические прутья и освободили животное. Затем росгвардейцы передали косулю сотруднику министерства экологии Челябинской области, который в последующем выпустил ее в лес»,— уточнили в региональном управлении Росгвардии.

Каким образом дикое животное оказалось на территории детского сада — остается только догадываться.