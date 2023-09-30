В Челябинске девятиклассник покончил с собой

Тело подростка нашли под окнами дома

В Металлургическом районе Челябинска 16-летний школьник покончил с собой. Парень оставил предсмертную записку. Информацию ИА «Первое областное» сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне утром, 29 сентября. Тело подростка обнаружили под окнами одного из домов. При парне была найдена предсмертная записка.

Известно, что подросток учился в девятом классе.

Вся информация уточняется. Комментарий следственного управления СК будет опубликован, как только поступит в распоряжение редакции.

Напомним, в мае этого года в одном из гаражей в Красноармейском районе было обнаружено тело 18-летнего студента. Тогда СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.