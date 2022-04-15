В Челябинске девятерых продавцов автосалонов заподозрили в мошенничестве на 28 миллионов рублей

По версии следствия, мужчины создали преступное сообщество

Челябинская полиция возбудила уголовные дела в отношении девятерых продавцов автомобильных салонов. Их подозревают в мошенничестве с кредитами на машины. Пострадали не менее 119 человек, а причиненный покупателям ущерб составил более 28 миллионов рублей. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, работники двух автосалонов организовали преступное сообщество и убеждали клиентов оформлять кредиты на якобы выгодных условиях.

«При этом доверчивому покупателю настойчиво предлагали в кредитном договоре указать большую сумму, чем необходимо для оплаты автомобиля, разница которой якобы вернется кредитной организацией при рассмотрении заявки. Сама процедура подписания документов намеренно затягивалась, ослабляя тем самым бдительность граждан. В итоге покупатель вместо желаемого автомобиля получал транспортное средство другой марки и комплектации по завышенной цене. Помимо этого с клиентами составлялись дополнительные соглашения, в которых указывалось, что при отказе от покупаемой машины покупатель выплачивал 10% от ее стоимости», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении продавцов возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.