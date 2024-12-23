В Челябинске девушке, насмерть сбившей курьера, ужесточили наказание

Виновную отправили в колонию‑поселение

Челябинский областной суд удовлетворил апелляцию гообвинителя и ужесточил наказание 22-летней девушке, насмерть сбившей курьера. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП случилось в июле прошлого года. Девушка на Kia выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбила 23-летнего велокурьера. Парень скончался на месте.

Калининский районный суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно.

Гособвинитель подал апелляцию. Несмотря на беременность виновной и возмещение ею ущерба семье погибшего на сумму 2,5 млн рублей, областной суд назначил реальное наказание.

Девушку отправили в колонию-поселение на 1 год и 6 месяцев.