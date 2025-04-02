В Челябинске девушка получила срок за организацию проституции

Дарья Филичкина будет отбывать наказание в колонии общего режима

Сегодня, 2 апреля, Калининский районный суд вынес приговор Дарье Филичкиной. Ее признали виновной в организации проституции несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что 23-летняя Филичкина поставляла девушек бывшему гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому. Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима, однако отбывать наказание она будет после того, как ее пятилетний ребенок достигнет 14-летнего возраста. Виновную освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее Калининский райсуд вынес приговор и Павлу Ходоровскому. Он получил условный срок. Прокуратура обжаловала этот приговор.