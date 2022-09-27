В Челябинске дети вырвали столбики железнодорожного ограждения

Их родителей привлекли к административной ответственности

«Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ („Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей“)»,

— рассказали в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции установили двоих 13-летних и одного 11-летнего школьников, которые вырвали столбики железнодорожного ограждения на перегоне Чурилово — Пост Восточный. Об этом сегодня, 27 сентября, рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.Подростки пояснили, что вырвали семь столбиков ради забавы и бросили их на обочину дороги. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками беседу.