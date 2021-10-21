В Челябинске деревья не выдержали тяжести первого снега

Дворы мегаполиса утром 21 октября оказались завалены сломанными ветками

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Первый снег, выпавший на Южном Урале вечером-ночью 20 октября, оказался достаточно серьезным: в отдельных районах отмечена толщина снежного покрова до 50 миллиметров, сообщают читатели Первого областного информагентства. О серьезных ДТП пока нет информации, однако к ряду инцидентов снегопад все-таки привел.



Мокрый снег, налипший на ветки, сломал их. По сообщению читательницы Первого областного информагентства, во дворе по проспекту Ленина, 36 сломавшееся дерево упало на припаркованный автомобиль.

По информации пресс-службы администрации Челябинска, с ночи в городе работают коммунальные и дорожные службы: обильные осадки полностью укрыли и проезжую часть, и тротуары. Сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует растущее напряжение дорожного трафика в Челябинске: с 7 до 8 часов утра плотность движения в областном центре выросла с одного до пяти баллов.

Затруднение автомобильного движения в Челябинске 21 октября будет вызвано не только осадками: по информации управления дорожного хозяйства города, с 10 часов будет ограничен пешеходный и транспортный поток на пересечении проспекта Победы и улицы Российской. Это связано с идущей реконструкцией Ленинградского моста и переустройством водовода в районе дома по Российской, 41.

По состоянию на 22 часа 20 октября сильный снегопад отмечался в Миассе, Кусинском, Саткинском, Катав-Ивановском, Кунашакском районах. Ночью осадки дошли до Сосновского района и собственно Челябинска.

Водители-дальнобойщики сообщают, что в ночь с 20 на 21 октября на федеральной трассе М-5 «Урал» в горно-заводской части образовался гололед. Первые гололедные явления, по сообщениям в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск», отмечались уже в полночь.