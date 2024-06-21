В Челябинске дерево упало на проезжающий мимо автомобиль

Пострадала только машина

В пятницу, 21 июня, на улице Островского, 28, в Челябинске старое дерево упало на проезжающий мимо автомобиль. Инцидент произошел около 11:30 утра, сообщает городская Госавтоинспекция.

За рулем автомобиля «Киа Соренто» в момент ЧП находилась женщина 1979 года рождения. Она не пострадала. Механические повреждения получил только сам автомобиль.

Госавтоинспекция напоминает: если вы оказались в подобной ситуации, не спешите убирать ветки и листья с машины — вызывайте полицию для фиксации повреждений.

Сообщение о несчастном случае можно передать по телефонам «02», «102», а также в дежурную часть Госавтоинспекции Челябинска по телефону 728-60-10(11).