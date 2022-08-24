Сегодня, 24 августа, в одном из дворов по улице Косарева в Челябинске дерево упало на новый Volkswagen Touareg, передают корреспонденты ОТВ.
К счастью, на момент ЧП в салоне авто никого не было. Ствол дерева смял не только бампер внедорожника, пострадал еще один легковой автомобиль.
Хозяева машин могут обратиться в страховую компанию, если у них есть договор каско. Если договора нет, звонить в Госавтоинспекцию, в страховую компанию и попытаться найти ответственного за дерево (управляющая компания, администрация, подрядная организация).
В случае повреждения автомобилей упавшими деревьями владельцы могут отправить запрос в Челябинский гидрометцентр. Там предоставят платную справку с информацией о погоде в определенный период.