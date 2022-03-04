В Челябинске депутат Вячеслав Ершов стал фигурантом дела о даче взятки

Суд изберет фигуранту меру пресечения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата совета депутатов Курчатовского района Челябинска Вячеслава Ершова. Его подозревают в даче взятки. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, подозреваемый задержан при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — рассказали в региональном СУ СКР.

В субботу, 5 марта, суд изберет Вячеславу Ершову меру пресечения.

Накануне сотрудники УФСБ провели в отношении Ершова оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщало ИА «Первое областное», в 2021 году Вячеслав Ершов добровольно сложил полномочия депутата ЗСО. В феврале 2022 года на отчетно-выборной конференции Курчатовского райотделения «Единой России» его на посту секретаря местной ячейки ЕР сменил глава района Сергей Антипов. Таким образом, на сегодня у Ершова осталась лишь одна должность члена местного исполкома партии.

