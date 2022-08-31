В Челябинске демонтировали незаконный пункт приема металлолома

Владельцу объекта выписан штраф

В Металлургическом районе Челябинска на улице Хлебозаводской снесли незаконный пункт приема металлолома. На владельца металлоприемки составлен административный протокол, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На 47-летнего владельца объекта, который организовал прием металлолома без разрешающих документов, полицейские составили протокол об административном нарушении по статье 14.26 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения»). В рамках производства демонтировали металлический забор, постройку, металлические будки, автовесы и электронные весы.

«Полицейские напоминают, что реализация металлолома — это вид деятельности, требующий получения специального разрешения. Оформить его могут только предприниматели и юридические лица, прошедшие государственную регистрацию»,— напомнили в ведомстве.

В начале августа за незаконную организацию пункта приема металлолома привлекли к ответственности 31-летнего жителя Копейска. В его отношении составили два административных протокола.