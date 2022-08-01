В Челябинске дело Виталия Безрукова о превышении полномочий передали в суд

Преступления выявлены сотрудниками регионального ГУ МВД России по региону

В Челябинске передали в суд дело бывшего заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в СУ СКР по региону.

Летом прошлого года в отношении Безрукова возбудили дело по части 1 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый не принимал реальных мер по отслеживанию и устранению последствий в период осуществления выбросов промышленными предприятиями Челябинска. Показатели значительно превышали допустимые значения.

Напомним, Виталия Безрукова задержали утром 7 июня.



В ноябре прошлого года Виталий Безруков покинул свой пост в министерстве экологии.