В Челябинске дело обвиняемого в получении взятки завкафедрой УралГУФКа передали в суд

Сотрудник вуза получил от студентов более 1,7 миллиона рублей за сдачу зачетов и экзаменов

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры. Преподаватель предстанет перед судом по обвинению в получении взятки (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия, в период с 2013 по 2020 год заведующий кафедрой получил от студентов более 1,7 миллиона рублей. Взамен он обеспечивал им сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний.

Для погашения ущерба арестованы более двух миллионов рублей, которые находились на банковских счетах сотрудника института.