В Челябинске дело о смертельной драке с участием следователей передали в суд

Один из фигурантов восстановлен в должности

В Центральный районный суд поступили материалы дела в отношении следователя Дмитрия Зыкова и экс-следователя Кирилла Зубкова.

Дмитрия Зыкова обвиняют в причинении побоев (часть 1 статьи 116 УК РФ), второго фигуранта — по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Речь идет о смертельной драке в ночь на 28 мая 2022 года в центре города. Информация о поступлении материалов дела содержится на сайте суда.

Во время следствия Кирилл Зубков находился под стражей. Дмитрия Зыкова сначала также обвиняли по статье 111 УК РФ, затем обвинение переквалифицировали и отпустили фигуранта из-под стражи. Кроме того, Зыкова восстановили в должности следователя.

Инцидент произошел в ночь на 28 мая прошлого года на улице Кирова. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее. В результате драки скончался один из участников 31-летний копейчанин Владимир Гончаров. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.

Драка с участием челябинских следователей СК попала на видео.

Отец Дмитрия Зыкова рассказал свою версию событий.

Фигуранты дела были заключены под стражу постановлением Центрального районного суда.



Представитель семьи погибшего юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.

Дата первого заседания по делу пока не назначена.