В Челябинске дело о массовой драке в школе поступило в суд

Первое заседание назначено на 7 сентября

Резонансное уголовное дело о драке на территории образовательного центра № 5 в Челябинске рассмотрит Курчатовский районный суд. Согласно данным из картотеки судебного делопроизводства, на скамье подсудимых окажутся четыре фигуранта дела, причем раскрыты имя и фамилия только одного — Александра Стасенко. Остальные данные закрыты, так как обвиняемые еще не достигли совершеннолетия. Заседание суда назначено на 7 сентября.

Речь идет о событиях, произошедших 8 февраля в ОЦ № 5, расположенном в микрорайоне Парковом. Тогда несколько подростков забежали в холл школы и устроили между собой драку. С собой у них были молотки и пневматический пистолет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, а версия правоохранителей заключается в том, что две группы старшеклассников стали выяснять между собой отношения на бытовой почве.

Эвакуация учеников из-за этого происшествия не потребовалась. В больницу с побоями попали два участника конфликта. Позже начальник ГУ МВД области Михаил Скоков, обсуждая эти события с губернатором Алексеем Текслером, заявил, что шестеро подростков, которые участвовали в драке, бесконтрольно проживали на съемной квартире. Тогда главный полицейский региона сказал, что это сигнал для всего общества — пересмотреть отношение к воспитанию несовершеннолетних.

Кстати, самая строгая мера пресечения на время расследования была избрана в отношении Стасенко. Его отправили под домашний арест. Остальные фигуранты дела о массовой драке находятся под подпиской о невыезде.