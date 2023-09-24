В Челябинске дальнобойщиков заставили платить «смотрящим» под угрозой расправы

В полиции проводят проверку

В Челябинске дальнобойщики пожаловались на вымогательство. Как сообщили в одном из телеграм-каналов, неизвестные требовали деньги у водителей большегрузов в районе Челябинского тракторного завода. В противном случае грозили порчей машин. Полиция проводит проверку, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам водителей, неизвестные требовали платить «смотрящим» за проезд по городу. Всего в Челябинске якобы работает пять бригад. За отказ платить дальнобойщикам пообещали испортить колеса и устроить другие проблемы на дорогах. И даже пригрозили расправой.

В пресс-службе областного полицейского главка сообщили, что ситуация взята на контроль руководством ГУ МВД России по региону.

«Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению места, где действует данный гражданин, и документированию его действий»,— уточнили в ведомстве.