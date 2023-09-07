Сегодня, 7 сентября, очевидцы заметили мужчину на карнизе балкона на последнем этаже дома по улице Александра Шмакова, 39а. На месте работали подразделения МЧС, скорая помощь и полиция.
Несколько часов мужчина провел на высоте 17-го этажа и отказывался возвращаться в квартиру. Очевидцы вызвали экстренные службы.
Сотрудники полиции зашли в квартиру и провели с мужчиной переговоры, после чего пострадавший отказался от рокового шага и вернулся домой.
«После уговоров мужчина вернулся в квартиру, где с ним побеседовали специалисты, после чего бригада скорой медицинской помощи забрала его в наркологию», — сообщили в УМВД по Челябинску.
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