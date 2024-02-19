В Челябинске будут судить 10 участников преступного сообщества, которые обманули 112 человек при продаже автомобилей. В группировку вошли руководители двух автосалонов и их работники. В общей сложности злоумышленники похитили около 40 миллионов рублей, сообщает региональное ГУ МВД.

Челябинцы находили в интернете объявления о продаже новых машин, стоимость которых была сильно занижена. Условия приобретения автомобилей также выглядели заманчивыми. От покупателя лишь требовалось внести предоплату либо передать свою машину в трейд-ин.

«Подписание документов преступники намеренно затягивали. Также покупателям навязывались дорогостоящие виды услуг, после чего стоимость автомобиля и процентные ставки по кредиту значительно увеличивались. Помимо этого, с клиентами составлялись дополнительные соглашения, в которых указывалось, что при отказе от покупаемой машины покупатель выплачивал 10% от ее стоимости», — отметили в ведомстве.
По каждому случаю обмана были возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, один из руководителей автосалонов попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 500 тысяч рублей. Мужчина также понесет наказание за эти действия.

Семерым злоумышленникам предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества (ОПС), оставшимся троим — за участие в криминальной организации. Материалы уголовного дела, объем которого составил более 400 томов, направлены в суд для рассмотрения по существу.