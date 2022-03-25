В Челябинске чиновника Минстроя подозревают в халатности

По версии следствия, нарушены права более 300 дольщиков

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности (часть 1.1 статьи 293 УК РФ). Под подозрение попал начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального министерства строительства и инфраструктуры Евгений Кучин. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Евгений Кучин своевременно не выявил и не пресек нарушения прав дольщиков. В этой связи нарушены права более 300 участников долевого строительства, которым застройщики не предоставили оплаченное жилье.

«В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры для восстановления нарушенных прав граждан и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц регионального министерства строительства по осуществлению контроля за строительством других домов с долевым участием граждан в строительстве», — рассказали в СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске сотрудники ФСБ задержали начальника управления Госстройнадзора регионального Минстроя Евгения Ефименко.

Напомним, ранее следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой и директора «Челябоблинвестстроя» Алексея Абаимова. Их обвиняют в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку ледового дворца «Уральская молния».

10 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции и продлил срок содержания под стражей замминистра строительства региона Ивана Белавкина.