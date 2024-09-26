В Челябинске четырехлетняя девочка подожгла вещи зажигалкой

К счастью, обошлось без пострадавших

В одной из квартир на улице Академика Макеева в Челябинске четырехлетняя девочка играла зажигалкой и подожгла вещи в шкафу, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Дома в этот момент находилась мама девочки, она самостоятельно потушила пламя, однако соседи успели вызвать пожарных, заметив задымление.

«С мамой провели беседу и настоятельно рекомендовали не оставлять в доступных для малыша местах опасные предметы», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты МЧС напоминают родителям об ответственности за детей. Не оставляйте малышей без присмотра и не храните в доступном месте спички и зажигалки.