В Челябинске четыре человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении дистанции на дорогах

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На улице Танкистов в Челябинске столкнулись грузовик под управлением 60‑летнего мужчины и Lada Priora, за рулем которой находился 68‑летний водитель, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал водитель грузовика и его 49‑летний пассажир. Также травмы получил водитель легковушки и 64‑летний пассажир.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию на дорогах, не отвлекайтесь на гаджеты и учитывайте погодные условия перед поездкой», — напомнили в городской ГИБДД.

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