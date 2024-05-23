На улице Танкистов в Челябинске столкнулись грузовик под управлением 60‑летнего мужчины и Lada Priora, за рулем которой находился 68‑летний водитель, сообщили в городской Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадал водитель грузовика и его 49‑летний пассажир. Также травмы получил водитель легковушки и 64‑летний пассажир.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию на дорогах, не отвлекайтесь на гаджеты и учитывайте погодные условия перед поездкой», — напомнили в городской ГИБДД.
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