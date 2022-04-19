В Челябинске расследуют дело о надругательстве над 12-летней девочкой в школе-интернате

Комитет по делам образования содействует следствию

В Челябинске возбуждено дело о надругательстве над 12-летней девочкой в специализированной коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 12. Об этом сегодня, 19 апреля, Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Обстоятельства происшествия следователи не комментируют, поскольку речь идет о детях. По неподтвержденным данным, четверо подростков в возрасте 13—14 лет прямо туалете школы по улице Красной напали на девочку и надругались над ней. Однако дело возбуждено не в отношении них, а по факту происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 4-й статьи 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“)», — сообщили в СУ СКР. Также проверку проводит управление по делам образования Челябинска.

«В ситуации разбирается Следственный комитет, учреждение оказывает содействие следствию. В образовательной организации проводится проверка», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе управления.

Исполняющая обязанности директора школы-интерната Ирина Ковалева на звонок корреспондента Первого областного информагентства ответить не смогла, поскольку вела урок.