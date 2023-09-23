В Челябинске четвертый день разыскивают ушедшую из дома 42-летнюю женщину

Вестей от Евгении Асабиной нет с 19 сентября

В Челябинске четвертый день разыскивают 42-летнюю Евгению Асабину (Курочкину), которая вышла из дома 19 сентября и не вернулась. С тех пор местонахождение женщины неизвестно. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт» на своих страницах в социальных сетях.

Известно, что женщина вышла из дома, расположенного в Центральном районе, во вторник, 19 сентября, в вечернее время. В какой одежде Евгения покинула свою квартиру — неизвестно.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто располагает какими-либо данными, просят позвонить по телефонам 8 (904) 804-87-70 Ксения, 8 (963) 648-94-52 Евгения либо по номеру горячей линии 8-800-700-54-52.