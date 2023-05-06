В Челябинске четвертый день разыскивают ушедшую из дома 15-летнюю девочку

Подросток ушел из дома 2 мая

В Челябинске разыскивают 15-летнюю Ксению Селиверстову, которая ушла из дома 2 мая и перестала выходить на связь. Ориентировку в социальных сетях распространил поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС».

Известно, что девочка 2 мая ушла из здания, расположенного в поселке АМЗ.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета в куртку бежевого цвета, черное платье ниже колена, черные колготки и ботинки. С собой был черный рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят сообщать в полицию по телефону 02 или по телефонам инфоргов: 8 (982) 343-79-93, 8 (909) 073-90-57.